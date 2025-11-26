От фастфуда к усам: врач объяснил причину появления нежелательных волос у девушек

Неправильное питание и малоподвижный образ жизни могут запустить цепную реакцию организма, которая приведет к гирсутизму – появлению жестких темных волос у женщин на лице, груди и животе. В Пироговском Университете Минздрава России объяснили, что приводит к нежелательным последствиям и как этого избежать.

Постоянное употребление сладкой газировки, быстрых углеводов, фастфуда и обилие калорий приводит к тому, что клетки организма перестают «слышать» гормон инсулин, который должен проводить внутрь них глюкозу для получения энергии. Это состояние называется инсулинорезистентностью.

«Поджелудочная железа в панике. Инсулин «атакует» яичники. Высокий уровень инсулина стимулирует яичники производить избыточное количество мужских половых гормонов. Именно тестостерон отвечает за рост терминальных (жестких, темных) волос в так называемых «мужских» зонах», – пояснила кандидат медицинских наук, доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией здоровья женщины, матери и ребенка Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Братчикова.

По ее словам, эту ситуацию часто можно взять под контроль, изменив образ жизни. Основа лечения – правильное питание и здоровый образ жизни. Следует отказаться от фастфуда и трансжиров. Сделать акцент на клетчатке (овощи), сложных углеводах (крупы), качественном белке и полезных жирах, а также увеличить подвижность – не менее 30-40 минут в день.

Несмотря на то, что ожирение и инсулинорезистентность – сегодня лидирующие причины, исключать другие факторы нельзя. Избыточный рост волос может быть также следствием других проблем в организме, выявить которые помогут анализы, назначенные врачом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

