Думать о мечтах, а не о проблемах: специалист назвал техники для быстрого засыпания

Жизнь россиян полна тревог и стресса, что зачастую сказывается на качестве сна. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, как подготовиться к засыпанию, чтобы мозг полноценно отдохнул.

«Сон очень тонкая система, которая работает не только с точки зрения физиологических процессов, но и ментальных. Удивительно, но тема благополучного сна начинается с дня. То, как мы проживаем события, случающиеся в течение дня. Если человек смог переработать или научить себя со временем воспринимать проблему не близко к сердцу, то и мысли перед сном не буду находиться в проблеме и ее активном решении», – отметила клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

Специалист советует начать с формирования навыка «смены фокуса с негативного на позитивное или хотя бы конструктивное», в этом помогут релаксационные методики и дыхательные практики.

Незадолго до отхода ко сну следует отказаться от дел и задач, которые требуют концентрации внимания, интеллектуальной включенности или служат триггерами сильных эмоций и переживаний. Не рекомендуется просмотр видео или контента, который провоцировал на эти действия. Провоцируют эмоциональный всплеск и личные переживания – решение семейных вопросов, детско-родительские недомолвки.

«Мысли перед сном должны нести абстрактно-образный характер, это отличный момент, чтобы подумать о мечтах и своих фантазиях. Вместо конкретных подсчетов звезд или овечек лучше дать волю полету фантазии о морском пляже или прогулке в лесу без каких-либо бытовых предрассудков», – заключила эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube