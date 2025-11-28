Сердце под ударом: врач предостерег от усиленных тренировок без подготовки

Не секрет, что физические упражнения полезны для сердца и являются основой здорового образа жизни наряду с правильным питанием. Однако врачи предупреждают, что резкое увеличение нагрузки может стать стрессом для неподготовленного организма.

Человеку необходимо время, чтобы адаптироваться к новым условиям физической активности. «Постепенное увеличение нагрузки позволяет сердцу, мышцам, суставам и другим органам и системам укрепиться и подготовиться к нагрузкам. Резкое же повышение уровня нагрузки является неким стрессом для организма, который не успевает адаптироваться. Это повышает риск переутомления, травм и заболеваний. Особенно такая резкая нагрузка сказывается на сердечно-сосудистой системе», – пояснила доктор медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Минздрава России Эльвира Хачирова.

Сердце представляет собой мышцу, которая перекачивает кровь по всему организму. При физической нагрузке оно должно работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и объем выбрасываемой крови. «При резких перегрузках, особенно без предварительной подготовки, сердце вынуждено работать в стрессовом режиме, чтобы обеспечить подачу большего количества кислорода к мышцам. Такой скачок может превышать пределы его возможностей», – отметила специалист.

Наиболее уязвимы к таким «внезапно» возросшим нагрузкам и к последствиям перегрузов дети и пожилые. Так как у детей слабое сердечно-сосудистое сопротивление, а у пожилых уже есть возрастные изменения сосудов и сердца, их сердце и сосуды менее эластичны и отличаются выраженной жесткостью, что делает их менее гибкими.

Врач советует не начинать интенсивные тренировки «на максимум». Важно плавно увеличивать нагрузку. Кроме того, перед крупной физической активностью стоит провести предварительное обследование. Также не нужно игнорировать сигналы организма, а при любой внезапно возникшей боли, одышке, головокружении лучше прекращать упражнения.

Москва, Зоя Осколкова

