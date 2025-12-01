Эксперт рассказал о главных рисках в использовании косметики

Главная опасность косметики кроется не в ее составе, а в неправильном применении. Об этом рассказала преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Минздрава России Марина Рудакова.

В косметике могут содержаться вещества потенциально вредные для организма. Однако важно понимать, что все зависит от их концентрации в организме в целом. Большинство косметических продуктов на полках магазинов проходят строгий контроль и безопасны при правильном использовании. Чтобы обезопасить себя, следует выбирать качественную косметику и покупать ее только в специализированных косметических магазинах.

По словам специалиста, косметические ингредиенты могут попасть в кровь в крайне незначительных количествах, например, через микротравмы кожи и ранки. «Чтобы вещество попало в кровь через кожу, ему нужно преодолеть эпидермис, дерму и стенки капилляров. На это способны лишь очень мелкие растворимые в жирах молекулы, и то в небольших количествах, как правило, не оказывающих системного влияния», – отметила Рудакова.

Основной вред организму наносит не косметика сама по себе, а ее неправильное использование. Необходимо обязательно смывать всю косметику в конце дня, не пользоваться просроченной продукцией, регулярно мыть и менять кисти, спонжи и прочие инструменты для нанесения.

«Кроме того, важно помнить, что косметика – это не только эстетика, но также и польза для здоровья – например солнцезащитные кремы, которые защищают кожу от вредного УФ-излучения и ожогов», – подчеркнула специалист.

Москва, Зоя Осколкова

