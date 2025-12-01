Врач рассказал, когда и с чем пить кефир для максимальной пользы

Не секрет, что кисломолочные продукты несут неоценимую пользу для здоровья, они поддерживают нормальную моторику кишечника и обладают выраженным противовоспалительным действием. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, как усилить это действие для большей эффективности.

«Кефир является комплексным продуктом: он содержит живые пробиотические микроорганизмы, такие как лактобактерии и кефирные грибки, которые непосредственно помогают нормализовать состав микробиоты и активно расщепляют клетчатку, повышая производство КЖК. Кроме того, в кефире присутствуют метабиотики – биологически активные продукты жизнедеятельности бактерий, которые сами по себе стимулируют рост здоровой микрофлоры», – пояснил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Повысить выработку полезных кислот можно сочетанием кефира с клетчаткой. Например, практичными и полезными комбинациями являются кефир в сочетании с фруктами, сухофруктами, цельнозерновым хлебом или отрубями. Такие перекусы не только модулируют микробиоту, но и создают продолжительное ощущение сытости, помогая контролировать общую калорийность рациона.

«Что касается времени приема, кефир универсален – его можно употреблять как традиционный легкий ужин за 1-2 часа до сна, так и в качестве второго завтрака или полдника. Помимо пробиотических свойств, кефир представляет собой ценный пищевой продукт, богатый белком, витаминами, микроэлементами и кальцием», – заключил специалист.

Москва, Зоя Осколкова

