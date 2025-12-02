Просоциальный мозг: почему нам необходимы связи и что происходит при их избытке

Стремление построить социальные связи естественно для человека, живущего в обществе. Но иногда возникает необходимость побыть в одиночестве. О том, почему так происходит, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

Люди обладают уникальным по сложности и характеру мозгом, который настроен просоциально. «Для человека нет ничего сложнее, чем социальная депривация. Соответственно, когда мы в отношениях с людьми, проявляем особые реакции и состояния, их можно описать как счастье. Но при этом точно так же, как отношения с одними людьми, делают нас счастливыми, отношения с другими людьми, делают нас и самыми несчастными. И этот парадокс является частью существования нашего вида. Мы категорически не можем друг без друга», – поясняет доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующий кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Вера Никишина.

Человек с первых дней жизни проявляет активность, направленную на контакт с другим человеком. Ребенок, младенец, стремится привлечь внимание матери. Потом понравится и произвести впечатление на других взрослых, потом войти в пространство сверстников.

«Избыток социальных контактов, так же как их дефицит или отсутствие, тоже на нас влияет. Это провоцирует нас на эмоциональные состояния, в которых мы проявляем перегруженность и напряжение. В такие моменты мы стремимся стабилизировать себя действиями, которые предназначены как будто бы только для самих себя. Такими действиями изначально были, например, рисунки – наскальная живопись первобытных людей. Это не что иное, как попытка стабилизировать свое состояние и войти в гармонию с собой. Потом этого становится недостаточно, и нужно кому-то это показать и получить впечатление – обратную связь», – отметила Никишина.

По словам специалиста, вся человеческая жизнь, это стремление к социальным контактам, отношениям, взаимодействиям. Потом следует перегрузка, разочарование, напряжение, попытка себя стабилизировать, одиночество, страх этого одиночества. И вновь возникает стремление к этим социальным взаимодействиям, таким сложным и таким необходимым.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube