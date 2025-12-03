Как сохранить зрение в цифровой век: рекомендации эксперта Пироговского Университета

Снижение остроты зрения в современном мире далеко не редкость. Яркие экраны гаджетов, сухость воздуха и ультрафиолет негативно сказываются на здоровье глаз. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, каких правил стоит придерживаться, чтобы сохранить зрение.

«Яркость экрана должна соответствовать освещению в комнате. Работать с ноутбуком в темной спальне или читать с телефона при ярком солнце – это огромный стресс для глаз. При резком контрасте между экраном и окружающей средой зрачку приходится постоянно перенапрягаться, чтобы адаптироваться, что ведет к цифровому перенапряжению и спазму аккомодации (ложной близорукости)», – отметила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Ангелина Казанцева.

Роговица должна быть постоянно увлажнена. Кондиционеры, батареи отопления и редкие моргания при работе за монитором испаряют слезную пленку. Это приводит к синдрому сухого глаза – микротравмам на поверхности роговицы, которые вызывают ощущение песка, жжения и нечеткости зрения. Использование увлажнителя воздуха и специальных увлажняющих капель (по рекомендации врача) защитит поверхность глаза и обеспечит стабильно четкое зрение.

«Носите солнцезащитные очки даже зимой и в пасмурную погоду. UV-лучи типа А беспрепятственно проходят через облака и отражаются от снега и воды, повышая риск развития катаракты и макулодистрофии (поражения центра зрения). Это кумулятивный процесс: вред накапливается годами. Качественные очки с UV-фильтром (не обязательно темные) – это долгосрочная инвестиция в здоровье ваших глаз, которая отсрочит возрастные изменения», – подчеркнула специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube