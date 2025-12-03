Судороги, тревога, усталость: эксперт назвал скрытые признаки нехватки магния

Осенью и зимой организм быстрее расходует магний из-за холода и недостатка солнца. При этом дефицит этого элемента может стать причиной повышенной тревожности, усталости, проблем с концентрацией. О роли магния в организме рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Фундаментальная важность магния заключается в одной простой химической особенности: ион магния (Mg²⁺) обладает небольшим размером и большим положительным зарядом. Это позволяет ему прочно связываться с АТФ – главной «энергетической валютой» клетки. Без магния АТФ химически инертен. Таким образом, практически каждый процесс, требующий затрат энергии (а таких большинство), нуждается в магнии как в кофакторе», – рассказал ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Денис Борозденко.

Коварство дефицита магния в том, что у него нет одного уникального симптома. Стоит насторожиться, если у вас наблюдаются подергивания век, судороги в икрах (особенно ночью), мышечные спазмы, онемение в конечностях, раздражительность, тревожность, проблемы со сном, хроническая усталость, трудности с концентрацией, головные боли, ощущение сердцебиения или перебоев в работе сердца (аритмии).

Восполнить магний, по словам специалиста, поможет все, что «зеленое, семечковое и ореховое»: листовая зелень (шпинат, мангольд, руккола, капуста), орехи и семена (тыквенные семечки, миндаль, кешью, семена подсолнечника), бобовые (черная фасоль, нут, чечевица), цельнозерновые (гречка, овсянка, киноа, дикий рис, отруби), авокадо и темный шоколад.

Однако, стоит помнить, что избыток магния также может быть опасен для здоровья. «Здоровые почки отлично справляются с выведением излишков, поэтому получить передозировку из пищи практически невозможно. Проблемы возникают при бесконтрольном приеме добавок, особенно на фоне почечной недостаточности. Избыток магния (гипермагниемия) ведет к угнетению нервной и мышечной систем», – заключил Борозденко.

