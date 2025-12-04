Фатальная комбинация: врач рассказал о смертельной опасности смешивания виагры с нитратами

Прием препаратов для лечения эректильной дисфункции сопряжен с серьезными кардиорисками. Эти риски носят комплексный характер и связаны как с прямым действием препаратов, так и с нагрузкой, которой подвергается сердечно-сосудистая система во время полового акта. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Минздрава России Андрей Кондрахин.

«Главный механизм опасности заключается в фармакологическом эффекте этих средств – они вызывают выраженное расширение сосудов для притока крови к половым органам. Однако этот эффект системный, то есть снижает артериальное давление во всем организме. Для здорового сердца это может пройти незаметно, но при скрытой или диагностированной патологии создает критическую нагрузку», – пояснил специалист.

Самую серьезную угрозу несет комбинация таких препаратов с нитратами – нитроглицерин, лекарства от стенокардии. По словам врача, совместный прием виагры и нитратов приводит к неконтролируемому, катастрофическому падению давления, что может закончиться фатально. Это абсолютное противопоказание.

Перед применением препаратов, повышающих потенцию, необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу. «Это центральный момент: отсутствие диагноза не равно отсутствию болезни. Человек может не знать о тяжелом атеросклерозе, гипертрофической кардиомиопатии или критическом стенозе аорты. В такой ситуации прием вазодилататора (препарата, расширяющего сосуды) и последующая сексуальная активность становятся непредсказуемым стресс-тестом для сердца, который оно может не выдержать», – подчеркнул Кондрахин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube