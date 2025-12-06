«Прививка» иммунитету и защита для зубов: врач объяснил неожиданную пользу поцелуев

Утверждение о пользе поцелуев для здоровья зубов не является мифом и имеет под собой научное обоснование. Однако, как и в любом медицинском вопросе, здесь важно понимать механизм и не преувеличивать эффект. Об этом рассказал врач-стоматолог-хирург, пародонтолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета Минздрава России Денис Моисеев.

Действительно, во время поцелуя происходит несколько важных физиологических процессов, благотворно влияющих на здоровье полости рта. «Интенсивное слюноотделение. Это ключевой момент. Слюна – это естественный защитник наших зубов. Во время поцелуя ее выработка может увеличиваться в разы. Белки слюны действительно быстро образуют на поверхности эмали тончайшую защитную пленку – пелликулу. Она служит барьером для кислот и препятствует непосредственному прикреплению бактерий к эмали», – пояснил специалист.

Но польза поцелуев не ограничивается лишь здоровьем зубов. Этот процесс оказывает комплексное положительное влияние на весь организм. Обмен микробиотой при поцелуе – это своеобразная «прививка» для иммунной системы. Она сталкивается с новыми бактериями и вырабатывает против них антитела, что в долгосрочной перспективе может укреплять общий иммунитет.

Кроме того, учащенное сердцебиение и глубокое дыхание во время поцелуя – это хорошая кардионагрузка. Они способствуют улучшению кровообращения и тренируют сердечно-сосудистую систему.

«Так что можно с уверенностью сказать: целуйтесь на здоровье! Это приятное и полезное дополнение к основным правилам гигиены: регулярной чистке зубов, использованию флосса, здоровому питанию и регулярным профилактическим осмотрам у стоматолога», – заключил Моисеев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

