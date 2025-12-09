Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла почти на 20%

В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, за последнюю неделю число случаев простудных заболеваний и гриппа выросло на 19,3%. Зарегистрировано свыше 23,4 тыс. случаев гриппа, что в 1,7 раза больше, чем неделей ранее.

Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями зарегистрирован в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует гонконгский штамм A(H3N2).

Как отметили в Роспотребнадзоре, заболеваемость респираторными инфекциями в России в целом соответствует сезонным уровням.

Также растет заболеваемость COVID-19. За последнюю неделю рост составил 13,7% – было зарегистрировано около 11 тысяч случаев.

Москва, Наталья Петрова

