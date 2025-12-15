Мурашко перечислил самые распространенные заболевания среди школьников

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей в Госдуме привел последние данные о состоянии здоровья школьников. По его словам, чаще всего у учащихся выявляют болезни органов зрения, дыхания, опорно-двигательного аппарата, а также ожирение.

«Отмечу топ-3 заболеваний школьников на сегодня – это заболевания органов дыхания, поэтому необходима профилактика и своевременное разобщение в коллективах, чтобы снизить риск распространения инфекций. Также это болезни глаз, и прогрессирование с возрастом заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности сколиоза», – цитирует главу Минздрава «Парламентская газета».

По словам министра, еще около 480 тысяч школьников страдают ожирением.

Мурашко также отметил, что общая заболеваемость среди детей остается на стабильном уровне, но в последние годы за счет улучшения диагностики наблюдается рост заболеваемости среди всех возрастных групп на 2,6%.

Охват профосмотрами школьников составляет почти 98%, добавил он.

По словам министра, наибольшее увеличение заболевамости связано с эндокринными обменными нарушениями и ожирением, а также болезнями костно-мышечной системы. При этом наблюдается снижение заболеваемости по ряду других категорий – болезней крови, иммунной системы и желудочно-кишечного тракта, уточнил Мурашко, передает «Дума ТВ». «Хорошее снижение болезней кожи на почти 17 % мы видим у подростков 15-17 лет», – добавил он.

Мурашко особо отметил рост близорукости среди школьников, что связано с увеличением времени, проводимого перед экранами. Министр призвал к контролю режима отдыха и учеты с участием родителей, а также к разработке современных экранов, которые помогут снизить нагрузку на зрение.

