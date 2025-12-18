ВОЗ: вспышка гриппа в Европейском регионе началась на 4 недели раньше, чем ожидалось

В Европейском регионе грипп развивается на четыре недели раньше, чем в предыдущие сезоны, а новый доминирующий штамм вируса уже оказывает давление на системы здравоохранения в некоторых странах.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), людям рекомендуется принимать простые защитные меры для защиты себя и окружающих этой зимой, такие как вакцинация, соблюдение гигиены рук, пребывание дома в случае недомогания и ношение маски в общественных местах при наличии респираторных симптомов.

По меньшей мере в 27 из 38 стран Европейского региона ВОЗ, предоставивших данные, в настоящее время наблюдается высокая или очень высокая активность гриппа. В шести странах – Ирландии, Кыргызстане, Черногории, Сербии, Словении и Соединенном Королевстве – более половины пациентов дали положительный результат на грипп. ВОЗ ожидает, что число случаев будет продолжать расти до пика сезона гриппа, который, вероятно, придется на конец декабря или начало января. «Грипп в этом году немного отличается», – говорит Ханс Анри Клюге, региональный директор ВОЗ по Европе. Инфекции вызывает новый штамм, субклад K вируса гриппа A(H3N2), хотя нет доказательств того, что он вызывает более тяжелое заболевание.

Этот новый сезонный вариант гриппа в настоящее время составляет до 90% всех подтвержденных случаев в Европейском регионе.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

