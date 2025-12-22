Битва мелатонина и кортизола: эксперт объяснил, как свет крадет наш сон

Ключом к поддержанию здоровья и продуктивности является баланс между фазами активности и восстановления организма. Нарушение этого баланса, особенно режима сна, ведет к истощению и стрессу. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали об одном из самых значимых факторов, нарушающих сон.

«Мелатонин, или «гормон ночи», вырабатывается в темноте и отвечает за засыпание и глубину сна. Он активно разрушается под воздействием яркого света, особенно холодного спектра. Его антагонист – кортизол, «гормон пробуждения». Свет в ночное время, особенно от экранов, может искусственно стимулировать его выработку, активируя симпатическую нервную систему и подавляя сон», – пояснил ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

Для здорового сна необходимо обеспечить соблюдение нескольких условий: полная темнота (обязательное условие для выработки мелатонина), прохлада (оптимальная температура в спальне составляет 18-20°C), отсутствие раздражителей и стабильный режим.

Эксперт рекомендует отказаться от использования гаджетов за два часа до отхода ко сну, так как синий свет экранов блокирует выработку мелатонина. Его стоит заменить на теплое, приглушенное освещение, имитирующее свет огня, и спокойные ритуалы: чтение бумажной книги или теплую ванну.

