После симптомов – шансов почти нет: врач о том, как распознать и предотвратить бешенство

Бешенство – это одно из самых опасных инфекционных заболеваний в мире. После появления первых клинических симптомов оно в 100% случаев приводит к летальному исходу. Эксперт Пироговского Университета Минздрава России рассказал о путях заражения и о том, как минимизировать риски.

«Это не обычная простуда или кишечная инфекция, здесь счет идет на дни, а шансов на выживание, к сожалению, практически нет. Именно поэтому наша главная задача – не дать болезни развиться», – отметил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

Источником вируса могут быть не только собаки, но и любые другие теплокровные животные: кошки, лисы, енотовидные собаки, волки, летучие мыши, ежи и даже крупный рогатый скот. Заразиться можно не только через укус. Опасна даже слюна больного животного, если она попадет на свежие царапины, ссадины или на слизистые оболочки – например, в глаза, рот или нос. Просто погладить животное нельзя заразиться, если на вашей коже нет повреждений.

Коварство болезни в том, что она имеет длительный инкубационный период – от 10 дней до нескольких месяцев. Все это время человек чувствует себя хорошо. Первые симптомы часто неспецифичны: повышение температуры, общая слабость, головная боль, беспокойство. Затем наступает так называемая стадия «разгара», которая проявляется двумя формами. Чаще появляется водобоязнь (спазмы мышц глотки при виде воды или попытке пить), светобоязнь, звукобоязнь, повышенное слюнотечение, возбуждение и агрессия. Реже – паралитическая форма, которая начинается с паралича мышц в месте укуса и распространяется по всему телу.

В случае, если вас укусило животное, необходимо незамедлительно и тщательно промыть рану. «Не менее 15 минут проточной водой с мылом! Лучше использовать хозяйственное мыло, так как в нем больше щелочи, которая частично разрушает вирус. Это простейшее действие резко снижает вероятность развития болезни», – подчеркнул специалист.

Также нужно обработать место укуса перекисью водорода и спиртовым раствором йода, а после обратиться в травмпункт, где есть круглосуточный пост оказания антирабической помощи. «Там врач оценит риск и назначит курс профилактических прививок. Не бойтесь этих уколов – сегодня это уже не 40 уколов в живот, а 6 инъекций в плечо по определенной схеме в течение 90 дней. Это единственная возможность спасти жизнь», – заключил Шахмарданов.

