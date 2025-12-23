Эвгенол и серотонин: врач рассказал о том, как новогодние запахи согревают и улучшают настроение

Период Рождества и Нового года связан с недостатком света и унылой сырой холодной погодой. Люди приспосабливаются к таким негативным факторам среды, в том числе привнося ритуалы и праздники. Их частью стали и ароматы. Современные исследования также показывают, что многие из этих соединений влияют на работу головного мозга, снижая тревогу и поднимая настроение.

«Люди выработали праздничную традицию в течение столетий, с тех пор как в Европу стали завозить пряности и цитрусы. К рождественским ароматам, которые много лет были частью новогоднего стола, а последние 30 лет вошли в гурманский жанр парфюмерии, относят печенье и карамель, цитрусы, пряности», – рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин.

Типичные ароматы праздника: корица, гвоздика, мандарины, имбирь. В парфюмерии используются ключевые соединения, отвечающие за характер аромата, далеко не всегда это эфирные масла. Для гвоздики типичен эвгенол и его производные изоэвгенол, метилэвгенол. За аромат корицы отвечает спектр «коричных» соединений, среди которых коричные спирт и альдегид, гексилкоричный альдегид и более сложные. Они придают запаху характер теплоты, звонкости, упругости и входят в состав большинства духов, особенно, цветочных. Цитрусы содержат множество альдегидов, которые придают им свежесть – за это их и любят. А характерный цитрусовый аромат связан с лимоненом и цитралем.

Удовольствие, которое люди получают от запахов Рождества, объясняется как культурным фактором, так и эволюционным. В культуре эти практики выработаны столетиями и для европейского континента восходят к религии, к ожиданию начала нового светового года, к желанию согреться и расслабиться. Эволюционно цитрусы и, особенно, специи имеют фитотерапевтический смысл. В традиционной китайской медицине корица, гвоздика и кожура мандарина завариваются и эффективно выводят холод. Они согревают, расслабляют мышцы, снимают головную боль, если она связана со спазмом шейных мышц. Имбирь разогревает организм и особенно сердце, поэтому его нужно аккуратно принимать при аритмиях, ишемии, и при переохлаждении лучше сочетать с корицей и гвоздикой. Но имбирь в духах в этом смысле безопасен. Его запах обусловлен терпенами, линалоолом и эвкалиптолом.

«Современные исследования также показывают, что многие из этих соединений влияют на работу нейромедиаторов в головном мозгу (снижают активность моноаминоксидазы, повышают уровень серотонина и допамина в синапсах). Это ведет к снижению тревоги, расслаблению, повышению настроения», – объяснил специалист.

Рождественские гурманские ароматы включают не только цитрусы и пряности, но и сладости: ваниль, шоколад, карамель. Это могут быть отдельные компоненты (ванилин, этилванилин, этилмальтол) и аккорды, например, пачули с ванилином дают запах, очень похожий на порошок какао. Мальтол содержится в свежеиспеченной корочке.

Наконец, частью европейского Нового года и Рождества, конечно, считаются запахи хвои. Отчасти ветки ели и сосны имели культовое значение. Они символизировали духовное очищение, связь с потусторонним миром, защиту от зла. Их свежий запах, включающий множество терпенов (альфа- и бета-пинены, лимонен), вошел в ольфакторное наследие праздников, изначально будучи частью ритуалов.

«Сочетание эвгенола, коричных соединений, лимонена и других терпенов, эвкалиптола, линалоола и цитрусовых альдегидов, а также соединений сладости и выпечки, создает волшебный букет, который помогает людям уже много веков пережить темное холодное время конца года», – заключил эксперт.

