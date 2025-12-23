Резкие перепады температуры убивают чаще, чем экстремальная жара или мороз

Многочисленные исследования ученых разных стран показали, что основными причинами гибели людей являются не экстремальные жара или холод, а перепады температур в умеренных пределах. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

«Колебания температуры от 1 до 10°С, не оказывают негативного влияния на здорового человека. Изменения температуры в пределах 10-15°С человеческим организмом уже ощутимы, а свыше 15°С – весьма неблагоприятны, – отмечает специалист. – Опасны не только перепады температуры окружающей среды, но и перепады температуры, в момент выхода из теплого помещения, где температура 25°С тепла, на улицу, где минус 30°С. В этом случае человек испытывает перепад в 55°С».

Здоровый человек способен адаптироваться к неблагоприятным условиям, у людей с хроническими заболеваниями резкие изменения окружающей среды могут привести к обострению. «При перепаде температуры в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Сердце вынуждено работать с повышенной нагрузкой для обеспечения равенства между теплопродукцией и теплоотдачей. Вследствие сокращения сосудов при воздействии холода, у людей с патологией сердечно-сосудистой системы при выходе на холодный воздух возможны головокружения, обмороки, боли и ощущение перебоев в сердце», – рассказала Сайно.

Кроме того, известно, что при перепадах температуры на 10 градусов и более, в организме человека вырабатывается больше гистамина, который провоцирует аллергические реакции. В результате чего, у людей, раньше не страдавших аллергическими реакциями, возможны их проявления.

Помимо вышеперечисленного, перепады температуры воздуха негативно влияют и на эмоциональное состояние человека. Люди становятся или более раздражительными или наоборот, апатичными и безразличными.

Врач советует одеваться по погоде, соблюдая принцип многослойности. Всегда можно снять лишнюю одежду, если жарко, и надеть, чтобы не замерзнуть. В рацион питания необходимо включать продукты, богатые витаминами B, C, D, а также не забывать принимать рекомендованные врачом лекарственные препараты.

Выходить на холодный воздух из дома лучше без спешки, немного постояв в подъезде, так организм сможет адаптироваться к изменению температуры. При первых ощущениях замерзания, постараться быстрее вернуться в помещение, а не оставаться на морозе.

Москва, Зоя Осколкова

