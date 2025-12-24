В Пироговском Университете предупредили об опасности дыма от бенгальских огней

Бенгальские огни – один из самых распространенных видов пиротехники, но соблюдать меры безопасности при обращении с ними в любом случае необходимо. О том, как работают бенгальские огни и почему их дым опасен, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Обычно в состав бенгальских огней входят три-четыре типа веществ – это горючее, окислитель, связующее и иногда цветообразующее вещество, которое придает искрам определенный цвет. Когда вы поджигаете кончик, состав начинает гореть с высокой температурой, при этом окислитель разлагается, выделяя кислород; горючее нагревается и воспламеняется, сгорая ярким пламенем; а раскаленные частицы металла, вылетая из зоны горения, остывают на воздухе, создавая характерные искры», – поясняет преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Марина Рудакова.

«Белый дым» от бенгальских огней – это аэрозоль, состоящий из мельчайших твердых частиц, образующихся в процессе горения пиротехнического состава. Дым от классических (серебристых) бенгальских огней, как правило, менее агрессивен, чем от цветных.

«При горении металлические опилки бенгальского огня окисляются, превращаясь в твердые сверхмелкие частицы оксидов металлов. Именно они формируют видимую белую взвесь в воздухе. При вдыхании они могут вызвать кашель, першение в горле, особенно у детей, астматиков или людей с чувствительными дыхательными путями. Кроме того, при использовании в помещении, эти частицы оседают на поверхностях», – отмечает эксперт.

Рудакова рекомендует применять бенгальские огни на улице, чтобы минимизировать риски, и зажигать их вдали от маленьких детей и домашних животных.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube