Украшали дом гирляндой – получили перелом: врач рассказал о самых частых «новогодних» травмах

Подготовка к Новому году идет полным ходом. Россияне украшают дома и закупают продукты к праздничному столу. Это время проходит в спешке и суете, что часто приводит к неприятным случайностям. В Пироговском Университете рассказали о самых распространенных травмах, с которыми в этот период можно столкнуться.

Чаще всего в новогодние праздники жители России получают ушибы, растяжения, вывихи и переломы. «Развешивание гирлянд к Новому году может привести к травмам из-за падения с собственного роста и высоты. При таких случаях бывают черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника и травмы верхних и нижних конечностей. Надо не забывать, что падение даже с небольшой высоты (со стула, табуретки) может быть очень опасным», – предупредил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Кирилл Казаков.

В основном это обусловлено резкими, нескоординированными движениями: при развешивании украшений приходится тянуться за падающей гирляндой, неся поднос, легко не заметить порог.

Кроме того, атмосфера всеобщего веселья притупляет чувство самосохранения. Забираясь на неустойчивые стулья, лестницы, или наличии мебельных роликов (колесиков), можно потерять равновесие и упасть. Часто этому «помогает» скользкий пол или ковер, неосторожное обращение с украшением и употребление алкоголя.

Нередко при приготовлении блюд для новогоднего стола россияне получают ожоги и резанные раны, например, открывая консервные банки или при неосторожном использовании блендера.

Причиной травм может стать беготня по дому в красивой, но неудобной обуви, резкие увороты от летящих конфетти или детей с хлопушками.

Врач рекомендует ни в коем случае не пытаться «вправить» вывих самостоятельно. В первую очередь к больному месту нужно приложить лед, завернутый в полотенце, а затем незамедлительно отправляться в травмпункт.

