Тихая катастрофа в кишечнике: врач рассказал о том, как новогодний декор угрожает жизни ребенка

Новогодние украшения не только радуют глаз и добавляют праздничного настроения, но и могут стать причиной несчастного случая. Специалист Пироговского Университета Минздрава России рассказал о том, какой декор представляет наибольшую опасность для детей и какие шаги предпринять, чтобы избежать трагических последствий.

«Дождик» и мишура (леска, тонкая фольга) – самый коварный вариант, – предупреждает ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Заур Хатшуков. – Это не просто инородное тело. Это длинный, тонкий, острый и неконтролируемый предмет».

В кишечнике такие предметы могут запутаться, образовав петли, порезать органы, вызвав перфорацию (прободение), застрять на любом извиве и вызвать непроходимость.

Кроме того, опасность представляют батарейки-«таблетки» из гирлянд или игрушек. Дети часто глотают такие маленькие предметы, а влажная среда пищевода или желудка вызывает окисление. Батарейка начинает выделять едкий электролит, который прожигает ткани за считанные часы.

В первую очередь нужно оценить ситуацию и состояние ребенка, вызвать скорую помощь. Если малыш не дышит и синеет, начать делать прием Геймлиха (для детей старше года) или приемы для младенцев. Если ребенок дышит, но явно что-то проглотил, не стоит пытаться вызвать рвоту, при обратном движении острый предмет (леска, осколок) может травмировать пищевод. Врач советует отказаться от попытки «протолкнуть» проглоченную вещь с помощью еды. Это может усугубить ситуацию, особенно с дождиком. Также не нужно ставить клизму и давать слабительное.

Семьям с маленькими детьми специалист рекомендует отказаться от дождика и стеклянных игрушек. Используйте пластик, ткань, дерево. Проверяйте крепление всех игрушек и гирлянд. Размещайте украшения выше роста ребенка и всегда следите за малышом возле елки.

Москва, Зоя Осколкова

