В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов

В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь позиций, при этом двадцать лекарственных препаратов были исключены из перечня. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

Перечень ЖНВЛП является основой бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Он включает свыше 800 международных непатентованных наименований, предназначенных для лечения социально значимых заболеваний, отметили в министерстве.

«По результатам работы Комиссии в перечень ЖНВЛП было включено 8 лекарственных препаратов ... Одновременно из перечня ЖНВЛП исключено 20 лекарственных препаратов и отдельных лекарственных форм, в связи с отменой государственной регистрации (отозвана производителем), прекращением производства и (или) поставок лекарственного препарата на территорию Российской Федерации», – сообщили в Минздраве.

Список пополнили препараты для терапии анемии, идиопатического рецидивирующего перикардита, лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, а также снижения продолжительности нейтропении у пациентов, проходящих химиотерапию.

Москва, Зоя Осколкова

