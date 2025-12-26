Как избежать переедания в Новый год: гастроэнтерологическая стратегия выживания от врача

В новогодние праздники принято готовить множество разнообразных блюд, большинство из которых отличаются высокой калорийностью. Не удивительно, что после такого застолья россияне обнаруживают у себя пару лишних килограммов. Врач Пироговского Университета поделился гастроэнтерологической стратегией выживания, которая позволит насладиться праздником без ущерба для здоровья и талии.

«Представьте вашу пищеварительную систему как высокотехнологичный завод. В обычные дни он работает в штатном режиме. А теперь на этот завод во время новогодней ночи сгружают годовой запас сырья (оливье, мандарины, жаркое) и требуют переработать его за одну смену. Результат? Система дает сбой», – поясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Врач рекомендует следовать плану из семи пунктов, чтобы не перегружать организм и вернуться в рабочие будни бодрым и отдохнувшим.

Правило 1: Никогда не приходите на праздник голодным.

Это главное правило. Голодный человек за столом – это биологическая машина по поглощению калорий. За 1-1,5 часа до застолья съешьте что-то белковое и объемное, но низкокалорийное. Идеальный вариант: порция творога, йогурт, овощной салат без майонеза, тарелка легкого супа. Это заполнит желудок и активирует выработку гормонов сытости. Вы сядете за стол спокойным и сможете выбирать еду осознанно.

Правило 2: Правило «Полной тарелки» и тактический порядок.

Сначала наполните тарелку самыми легкими продуктами: свежими овощами, зеленью, несладкими фруктами. Затем добавьте белковые блюда (нежирное мясо, рыбу, морепродукты). И только в последнюю очередь, если останется место, – сложные гарниры и салаты с майонезом. Так вы гарантированно съедите больше клетчатки, которая замедлит всасывание жиров и углеводов и создаст чувство сытости.

Правило 3: Алкоголь – это не напиток, это еда.

Запомните: алкогольные калории организм сжигает в первую очередь, а все остальное (жиры, углеводы) откладывает про запас. Чередуйте каждый бокал алкоголя с большим стаканом чистой воды без газа. Это снизит общую калорийность, уменьшит интоксикацию и предотвратит обезвоживание. Отдавайте предпочтение сухому вину, а не сладким шампанским и ликерам.

Правило 4: Двигайтесь не только к холодильнику.

Праздники – это не только диван и телевизор. Активность – лучший способ «разогнать» метаболизм и помочь печени переработать излишки. Прогулка на свежем воздухе всей семьей, катание с горок, игры с детьми – все это сжигает калории и отвлекает от мыслей о еде.

Правило 5: Устраивайте «разгрузочные окна».

Ваш ЖКТ нуждается в отдыхе. Если вы плотно поужинали в новогоднюю ночь, сделайте следующий прием пищи максимально легким и не раньше, чем через 10-12 часов. Идеальный завтрак 1 января – овсяная каша на воде, йогурт, печеное яблоко. Не заставляйте организм работать на износ.

Правило 6: Слушайте свой кишечник, а не глаза.

Прежде чем положить в рот очередной кусок, спросите себя: «Я действительно этого хочу, или моя рука делает это автоматически?». Сосредоточьтесь на вкусе, ешьте медленно, тщательно пережевывая. Сигнал о насыщении от желудка к мозгу идет около 20 минут.

Правило 7: Праздник – это не только еда.

Переключите фокус внимания. Главное в Новом году – это общение, атмосфера, ритуалы, подарки, музыка, танцы. Сделайте эти вещи центром праздника, а еду – приятным, но не главным фоном.

Москва, Зоя Осколкова

