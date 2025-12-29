Стоматологи предупреждают: треснувший зуб без нерва – скрытая угроза для всего организма

Рекомендация, что стоматолога надо посещать один раз в полгода, у многих на слуху. Но, к сожалению, слышали об этом многие, но выполняют предписание не все. В Пироговском Университете рассказали, почему регулярный осмотр может спасти не только зубы, но и здоровье в целом.

«Регулярные осмотры важны для контроля состояния пролеченных зубов и изготовленных ранее конструкций. К примеру, это важно для зубов, в которых удалили «нерв». Дело в том, что пломб вечных не бывает. Любая пломба, особенно объёмная, со временем дает усадку, появляется микрощель, стенки зуба при нагрузке перестают поддерживаться пломбой и зуб может треснуть», – отмечает заместитель директора, к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии Ольга Гусева.

Кроме того, даже маленькая микротрещина между стенкой зуба и пломбой это целый коридор для микроорганизмов, которые в этом случае легко проникают глубже внутрь зуба под его корни и вызывают хроническое воспаление, часто протекающее незаметно для пациента. Развитие такого воспаления возможно, если при удалении «нерва» обработка корня была произведена врачом некачественно.

«В народе часто бытует мнение, что зуб, в котором удалили «нерв» болеть не может. Однако это не совсем верно! В силу ряда причин могут воспалится ткани под таким зубом и иногда это воспаление может быть хроническим и годами невидимым для пациента. Такие зубы стоматологи называют хроническими очагами одонтогенной (donti – зуб, греч.) инфекции», – поясняет специалист.

Скрытые очаги хронического воспаления вредны для организма человека, потому что являются источником интоксикации. Сегодня учеными доказана взаимосвязь хронического микробного воспаления в полости рта с развитием, например, таких осложнений, как невынашивание беременности, развитие миокардита, артрита и др., а нагноение этих очагов может приводить к распространению гноя по мягким тканям челюстно-лицевой области. Особенностью кровоснабжения челюстно-лицевой области является анатомическая взаимосвязь венозных полостей черепа с венами лица, такая связь может стать путем распространения гноя от лица в полость черепа с последующим возможным развитием абсцесса мозга.

«Своевременная замена негерметичных, некачественных пломб, лечение зубов с хроническими очагами инфекции помогут не только продлить жизнь зубу, но и предотвратить серьезные осложнения», – подчеркнула эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

