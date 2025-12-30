Опасные методы борьбы с похмельем: врач рассказал о вреде горячей ванны и обезболивающих

Существует множество способов для борьбы с похмельем, некоторые из них действительно помогают справиться с интоксикацией, а другие могут представлять опасность. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Минздрава России Ольга Сайно.

«Термином «похмелье» означают состояние после интоксикации вследствие употребления алкогольных напитков, – поясняет специалист. – Похмелье сопровождается: слабостью и дрожью в ногах, головной болью, тахикардией, головокружением, шумом в ушах, тошнотой, рвотой, раздражительностью, сухостью во рту, потливостью, тремором рук, нарушением сна».

Особый риск для отравленного алкоголем организма представляет горячая ванна. Спиртное способствует риску тромбообразования, в погружение в горячую воду расширяет сосуды и может вызвать резкий перепад давления и как следствие увеличение нагрузки на сердце и сосуды, что очень неблагоприятно при имеющейся дегидратации и повышенной вязкости крови. Кроме того, горячая ванна способствует усилению потоотделения, а это в свою очередь приведет к дальнейшему обезвоживанию организма. При этом в состоянии похмелья не стоит и принимать холодный душ, купаться в море или бассейне, поскольку прохладная вода приводит к спазму сосудов.

Врач также не рекомендует принимать анальгетики (анальгин, парацетамол цитрамон или ибупрофен) при головной боли, поскольку боль – это последствия интоксикации организма; а прием перечисленных лекарственных препаратов может привести к острым эрозиям желудка или двенадцатиперстной кишки или язвам.

Часто лекарственные препараты в сочетании с алкоголем могут образовывать другую химическую формулу. Так, например, смесь алкоголя и настоя корвалола преобразуется в фенобарбитал, что может привести к токсическому отравлению. Прием витаминов также не решает проблемы похмелья.

Облегчить состояние после злоупотребления алкоголем могут народные методы. Так рассол из-под огурцов или капусты (без уксуса) убирает дегидратацию, снижает давление благодаря солям и эфирному маслу укропа, содержит витамины группы В и С. Отвары трав (шиповник, мелисса, солодка, мята, ромашка, липа), зеленый чай, кисломолочные продукты и минеральная вода применяются для дезинтоксикации и восполнения потерянной жидкости. Для восстановления сил при отсутствии аппетита рекомендуется выпить куриный бульон или съесть жидкую овсянку. Эти блюда легко усваиваются и способствуют адсорбированию остатков алкоголя.

«Но все же лучший способ избавиться от похмелья – не употреблять горячительные напитки», – подчеркнула специалист.

