Эксперт предупреждает: за «ленью» школьника может скрываться серьезное нарушение

Обучение по школьной программе сложный процесс для ребенка. Столкнувшись с ситуацией, когда ребенок не справляется со школьной программой, большинство родителей решают, что это лень, отсутствие мотивации или нежелание учиться. Однако, за неуспеваемостью могут скрываться куда более серьезные проблемы.

«Взрослым в первую очередь необходимо обратить внимание на сложности с концентрацией внимания. Ребенок не может сосредоточиться на задании, постоянно отвлекается, забывает важные детали. Это может быть признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или других нарушений», – поясняет кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной работы Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, руководитель Университетского центра психологической помощи Валентина Баркова.

Есть ли трудности с памятью, которые проявляются в неспособности запомнить элементарные факты, необходимости тратить много времени на заучивание материала. Нарушения восприятия мешают правильно воспринимать информацию на слух или визуально. Ребенок может не понимать объяснений учителя или испытывать сложности с чтением и письмом.

«Если ребенок тревожен и боится, то это также может быть причиной низкой успеваемости. Боязнь ошибиться, получить плохую оценку или не оправдать ожидания родителей может парализовать ребенка», – отмечает психолог.

Недоразвитие речи будет вызывать сложности при пересказах, чтении, написании сочинений. И это все не про лень и отсутствие мотивации. Здесь требуется помощь и поддержка.

В первую очередь для выявления причин трудностей необходима консультация нейропсихолога. «С помощью логопеда можно устранить проблемы речевого развития. А это не только правильное произношение фонем, это формирование связной речи, основы чтения, письма. А коррекционные занятия с психологом помогут выявить и устранить сложности в формировании психических процессов», – рассказала Баркова.

Родителям необходимо создать благоприятную домашнюю атмосферу, правильно организовать режим дня. «Важно помнить: школьная неуспеваемость – это не приговор. Своевременная профессиональная помощь и поддержка близких помогут ребенку преодолеть трудности и раскрыть свой потенциал. Главное – не списывать все на лень, а внимательно прислушаться к сигналам, которые подает ваш ребенок», – заключила эксперт.

