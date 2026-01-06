Почему нельзя растираться снегом и дышать над картошкой: объяснение врача

Зимой легко простудиться или получить обморожение. Россияне зачастую прибегают к домашним методам лечения, ряд из которых не только не помогут в борьбе с болезнью, но и могут навредить здоровью. Врач Пироговского Университета рассказал о трех бытовых процедурах, от которых стоит отказаться.

Ошибка №1: Обмороженные участки тела растирать снегом.

«Кожный покров при обморожении находится в уязвимом состоянии. Растирание его грубым снегом – это все равно что тереть наждачной бумагой. Вы наносите дополнительные микротравмы, повреждаете капилляры и усугубляете поражение. А ледяная температура снега лишь продлевает время воздействия холода», – поясняет кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Олег Морунов.

В первую очередь необходимо зайти в теплое помещение и наложить сухую термоизолирующую повязку, что позволит тканям согреваться постепенно, за счет тепла собственного тела. Затем выпить теплый напиток, чтобы восстановить общую температуру тела. Категорически не стоит прибегать к использованию дополнительных источников тепла (грелок и растираний, согревание под проточной водой). При невозможности определения степени обморожения стоит немедленно обратиться к врачу. Объем поражения тканей может оценить только специалист.

Ошибка №2: Температура? Делать согревающие ванны ног и делать ингаляцию над паром.

«При высокой температуре тела (выше 38°C) любые тепловые процедуры (горячие ванны, ингаляции, горчичники) – это прямой путь к перегреву организма. Ваш организм и так борется с инфекцией, а вы добавляете ему внешнюю тепловую нагрузку. Это может привести к резкому ухудшению состояния, особенно у детей и людей хроническими заболеваниями. Горячий пар может и вовсе вызвать ожог дыхательных путей», – отметил эксперт.

Для постановки правильного диагноза и назначения соответствующего лечения необходимо обратиться к врачу. Следует минимизировать физическую нагрузку, соблюдать постельный режим, проветривать помещение и пить больше жидкости. При высокой температуре (выше 38.5°C) используйте жаропонижающие средства, рекомендованные врачом.

Ошибка №3: Чувствуешь, что заболеваешь? Выпей ударную дозу витамина С.

«Многочисленные исследования показали, что прием больших доз витамина С (аскорбиновой кислоты) не предотвращает заболевание и не сокращает его продолжительность, но может навредить: вызвать воспаление слизистой желудка, спровоцировать аллергические реакции», – рассказал Морунов.

Специалист рекомендует получать витамин С из пищи. В период простуд включите в рацион болгарский перец, цитрусовые, шиповник. Чтобы поддержать иммунитет, стоит обсудить с врачом целесообразность приема витаминов и микроэлементов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

