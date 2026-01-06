Чем грозит новогодний «Оливье»: разбор эксперта Пироговского Университета

«Оливье» – традиционное блюдо на новогоднем столе. Но, по словам врачей, это не салат, как принято его называть, а высококалорийная пищевая композиция с высокой нагрузкой на поджелудочную железу и желчный пузырь. О том, как сделать привычное блюдо полезней, рассказала к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Входящие в салат вареная колбаса и мясо – это не только источник белка, но также и скрытых жиров, соли, стабилизаторов и консервантов (в случае с колбасой). «Майонез – «триггер» для желчного пузыря. Высокое содержание жира (65-70%) заставляет его резко и мощно сокращаться, что может спровоцировать приступ у людей с желчнокаменной болезнью. Это чистые калории, трансжиры, эмульгаторы», – поясняет специалист.

В результате варки гликемический индекс овощей резко повышается. «Проще говоря, картофель в салате – это почти чистый сахар, который вызывает быстрый скачок глюкозы в крови и нагрузку на инсулиновый аппарат. Яйца: полезный продукт, но в компании с майонезом он становится дополнительным источником холестерина», – отметила Тарасова.

Впрочем, не нужно отказываться от традиций, стоит просто сделать «апгрейд». «Замените майонез. Используйте греческий йогурт, смешанный с горчицей и лимонным соком, или сметану 10-15% жирности. Это в разы снизит жировую нагрузку, – советует эксперт. – Откажитесь от докторской колбасы в пользу отварной куриной грудки, индейки или говядины. Добавьте свежей зелени. Укроп, петрушка не только для аромата, но и источник ферментов, помогающих пищеварению».

Кроме того, обратите внимание на размер порции. Ограничьтесь двумя-тремя столовыми ложками салата в качестве дегустации, а не делайте его основным блюдом.

Москва, Зоя Осколкова

