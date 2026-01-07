Опасное сочетание: врач рассказал о том, как роллы с шампанским нарушают пищеварение

Сочетание роллов с шампанским может привести к проблемам с пищеварением, а тошнота после такой комбинации – это частая история. О причинах рассказала гастроэнтеролог, нутрициолог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета Минздрава России Екатерина Титова.

Роллы – это тяжелая многокомпонентная пища, сложная и долгая для переваривания. Шампанское, сладкая газировка или даже минеральная вода создают в желудке большое количество газов. Эти газы растягивают стенки желудка, нарушая его моторику – функцию продвижения пищи. Алкоголь может влиять на сокращение желудка, замедляет его. В результате комбинация этих факторов (медленная работа желудка и долгое переваривание роллов) приводит желудок в состояние «вялого мешка», а его растяжение, будет активировать рецепторы, которые посылают сигналы в мозг о том, что что-то не так, и тем самым будет формироваться чувство тошноты.

«Газы, выделяющиеся от газированных напитков, могут нарушить работу сфинктеров желудка и желчевыводящих путей, что может привести к болезненным ощущениям в животе, а в крайних случаях к обострению панкреатита», – отметила специалист.

Из-за большой нагрузки на пищеварительную систему не стоит сочетать роллы с другими тяжелыми продуктами, такими как чипсы и жареное мясо, например. Добавление в блюдо большого количества васаби может вызвать ожог слизистой.

«Однозначно не рекомендуется съедать огромные сеты роллов. Это чудовищная нагрузка калориями и солью, а также удар по поджелудочной железе: органу приходится одновременно вырабатывать большое количество ферментов и для углеводов (рис), и для жиров (сыр, соусы). Это особенно опасно при ожирении, атеросклерозе и сахарном диабете (1 или 2 типа), так как может вызвать скачок глюкозы и триглицеридов», – пояснила Титова.

