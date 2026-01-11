Когда свежий воздух лечит, а когда вредит: врач перечислил правила прогулки во время болезни

Существует множество мнений на тот счет, стоит ли выводить ребенка на прогулку во время болезни. Эксперт Пироговского Университета Минздрава России рассказал о том, когда свежий воздух облегчит симптомы, а какие признаки указывают на то, что выход на улицу лучше отложить.

Если у малыша наблюдается легкая заложенность носа, при этом он активен и имеет хороший аппетит, а погода не экстремальная, лучше прогуляться. Прохладный влажный воздух – лучший натуральный «солевой раствор». Он увлажняет слизистую, разжижает сопли, помогая носу самоочищаться. Ребенку становится легче дышать.

«Представьте слизистую носа как поле боя. Там идут активные процессы: вирусы атакуют, иммунные клетки сражаются, образуется много «отходов» – той самой слизи. Домашний воздух, особенно пересушенный отопительными приборами, делает эту слизь густой и вязкой. Она застаивается, превращая нос в идеальный инкубатор для бактерий, что повышает риск осложнений (отит, синусит)», – объясняет ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Заур Хатшуков.

Свежий воздух улучшает кровообращение, в том числе и в слизистой оболочке дыхательных путей, активизируя защитные силы. Кроме того, смена обстановки и умеренная активность улучшают настроение ребенка, что тоже важно для выздоровления.

В случае легкого недомогания необходимо соблюдать следующие правила:

● Сократите время до 30-40 минут.

● Выберите спокойный формат – не беготня на площадке, а скорее прогулка в коляске или неспешная ходьба.

● Очистите нос перед выходом (промойте солевым раствором, аспиратором) и возьмите с собой платок.

● Одевайтесь «как обычно», но чуть легче, чем полностью здоровый ребенок, чтобы не допустить перегрева и потения.

Есть состояния, когда выход на улицу – это не помощь, а дополнительная и опасная нагрузка на ослабленный организм. В частности, отложить прогулку до выздоровления нужно при высокой температуре – выше 37,5°C. На улице организм будет тратить силы не на борьбу с инфекцией, а на терморегуляцию. Риск перегрева или, наоборот, переохлаждения крайне высок.

Не стоит выводить малыша гулять, если он вялый и слабый, не хочет играть, сильно кашляет, наблюдается одышка и затрудненное свистящее дыхание. Состояние может резко ухудшиться, и помощь должна быть рядом. Чаще всего такое состояние проявляется в острую фазу болезни – первые два-три дня.

Отказом от прогулки должны стать и погодные условия: по международным рекомендациям нельзя гулять при температуре воздуха ниже -15°C и детям до шести месяцев, так как у них может быть обморожение комков Биша, остальным детям можно гулять, но нужно смотреть насколько комфортно будет гулять и родителям, и детям.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

