Жители России стали экономить на лекарствах

В 2025 году россияне стали чаще приобретать лекарственные средства по акциям и сравнивать цены на препараты в разных аптеках, не отдавая предпочтения одной сети или бренду. По словам аналитиков, это связано с ростом цен на фармакологию, падением реальных доходов населения и расширением ассортимента доступных аналогов.

В прошлом году покупатели чаще выбирали экономичные стратегии, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании Points Health. Оборачиваемость в верхнем ценовом сегменте в 2025 году была ниже, чем в нижних ценовых сегментах. Эксперты подсчитали среднюю цену по 70 популярным аптечным товарам и сравнили ее со средней фактической ценой продажи. Они отличались на 80-115 рублей, и это говорит о том, что россияне покупали наиболее дешевые варианты одной и той же позиции.

Основные причины изменения поведения покупателей – ускорение роста цен на препараты, падение доходов населения и расширение ассортимента доступных аналогов. Также повышается прозрачность рынка, когда человек за считаные секунды может сверить цены между несколькими сетями или онлайн-витринами.

В консалтинговой компании OKS Labs by Okkam добавили, что люди переориентировались на покупку больших и, соответственно, более дорогих упаковок медикаментов, что также свидетельствует о стремлении россиян сэкономить на лекарствах.

Сдвиг в сторону рационального потребления также отразился на производителях. Это явление вынудило компании расширить линейки доступных лекарственных форм, усилить экспортно-импортное планирование и оптимизировать выпуск препаратов, отметили в аналитической компании RNC Pharma.

При этом стремление сэкономить на препаратах не сказалось на фармрынке: он вырос по сравнению с 2024 годом на 13%. Активнее всего россияне в 2025 году покупали препараты для терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта, большим спросом пользовались препараты от гриппа и простуды, для борьбы с ожирением, антидепрессанты, миорелаксанты (снижают повышенный тонус мышц и снимают спазмы) и лекарства от мигрени.

Москва, Зоя Осколкова

