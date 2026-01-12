Калий против аритмии: врач объяснил, как яблоки влияют на сердечный ритм

Существует мнение, что употребление яблок может способствовать снижению холестерина. Исследования подтверждают, что такой эффект возможен, однако снижение общего холестерина на 5-8% не всегда является значительным. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали о пользе яблок для профилактики аритмии и болезней сердца.

«При показателях холестерина, значительно превышающих норму (например, 6,9, 7 или даже 8 ммоль/л), снижение на 0,5-0,7 ммоль/л не обеспечивает необходимого терапевтического эффекта. С точки зрения кардиологии, такая динамика недостаточна для коррекции, выраженной дислипидемии. Поэтому, если речь идет о высоких цифрах холестерина, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу для назначения соответствующей терапии», – отмечает заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник.

Тем не менее, яблоки могут быть полезны для широкой аудитории, особенно при умеренном уровне холестерина или в качестве профилактической меры. Они содержат пектины, способствующие выведению желчных кислот, что косвенно влияет на уровень холестерина. Важно отметить, что употребление яблок, по крайней мере, не приводит к его повышению.

Кроме пектинов, яблоки богаты клетчаткой. Клетчатка играет ключевую роль в нормализации пищеварения, поддержке здоровой микрофлоры кишечника и обеспечении чувства сытости, что делает яблоки ценным продуктом для поддержания общего здоровья. Яблоки, являясь ценным источником витаминов и микроэлементов, играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. В частности, калий и магний, содержащиеся в яблоках, препятствуют развитию аритмий. Эти вещества крайне важны для кардиологов, поскольку они помогают предотвратить ряд сердечных нарушений.

«Необходимо подчеркнуть, что яблоки эффективны в первую очередь как средство профилактики заболеваний у здоровых людей. При уже существующих проблемах с аритмией или других сердечно-сосудистых заболеваниях, самолечение яблоками недопустимо. В таких случаях следует незамедлительно обратиться к врачу и пройти курс лечения с использованием проверенных и безопасных медикаментов», – подчеркнула специалист.

Что касается рекомендаций по употреблению яблок в контексте профилактики заболеваний, то здесь важно говорить о сбалансированной диете. В рамках диетологии для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для здоровых людей, стремящихся поддерживать хорошее самочувствие, разработаны специальные подходы. Одним из таких подходов является средиземноморская диета, которая предполагает ежедневное употребление 200 граммов фруктов и 200 граммов овощей.

При этом, важно соблюдать умеренность и разнообразие в питании. Чрезмерное употребление какого-либо одного продукта, даже такого полезного, как яблоки, нецелесообразно. Питание должно быть разнообразным, чтобы организм получал полный спектр питательных веществ из различных овощей, фруктов и других продуктов.

