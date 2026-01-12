Черная смородина – настоящий суперфуд, который способствует защите от болезней, позволяет нормализовать работу пищеварительной системы и даже сохранить молодость кожи. О полезных свойствах этой ягоды рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Черная смородина является одним из лучших источников витамина C, превосходя даже цитрусовые фрукты. Этот витамин укрепляет иммунную систему, ускоряет заживление ран и играет ключевую роль в синтезе коллагена необходимого для поддержания здоровья кожи и суставов», – отметила ассистент кафедра поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

Ягоды черной смородины содержат высокие уровни полифенолов, таких как антоцианы и флавоноиды, которые действуют как антиоксиданты, нейтрализуя вредные свободные радикалы и защищая клетки от повреждения. Эти вещества также снижают риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.

«Регулярное употребление черной смородины связано с улучшением кровообращения и снижением риска сердечных заболеваний. Полифенолы, присутствующие в ягодах, укрепляют кровеносные сосуды и уменьшают воспалительные процессы, что важно для предотвращения гипертонии и инсульта», – пояснила специалист.

Антоцианы, содержащиеся в черной смородине, способствуют здоровью глаз, улучшив зрение и снизив риск возрастных изменений сетчатки глаза. Это делает ее полезным дополнением рациона для тех, кто хочет сохранить хорошее зрение.

Вместе с тем, черная смородина богата клетчаткой, которая стимулирует пищеварительную систему и предотвращает проблемы с желудком и кишечником. Ее употребление полезно для нормализации стула и улучшения общего самочувствия.

«Благодаря своему составу, включающему природные сахара и минимальное количество жира, черная смородина подходит для здорового похудения, – рассказала Махова. – Она насыщает организм важными элементами, обеспечивая чувство сытости и уменьшая тягу к нездоровой пище».

Благодаря высокому содержанию витамина C и антиоксидантов черная смородина является эффективным продуктом для поддержания молодости и красоты кожи. Она борется с признаками старения, увлажняет кожу и повышает ее упругость.

