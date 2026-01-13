Как вернуть лицу свежесть после новогодних праздников: практические советы врача

Новогодние каникулы – время радости, застолий, поздних ужинов и, увы, отражения всех этих «удовольствий» на лице. Уже через несколько дней многие замечают, что лицо стало одутловатым, веки припухли, скулы «поплыли», а контур стал расплывчатым. Причина – не старение и не усталость, а задержка жидкости в тканях. О том, как избавиться от отеков, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Основной виновник утренней отечности – избыток соли. Соленая закуска, копчености, маринады, даже готовые салаты и полуфабрикаты содержат огромное количество натрия. Натрий притягивает и удерживает воду в межклеточном пространстве, особенно в зонах с тонкой кожей и слабым лимфооттоком – под глазами, на щеках и в области подбородка. К этому добавляются алкоголь, который обезвоживает организм, но при этом вызывает расширение сосудов и микровоспаление, а также недостаток сна – главный регулятор лимфодренажа. Все это создает идеальные условия для отеков», – поясняет к.м.н., доцент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского Университета Валентина Петунина.

Стоит понимать, что отечность – это не жир и не целлюлит. Это временная задержка жидкости, и с ней можно эффективно бороться, если действовать правильно. Ни в коем случае не стоит садиться на жесткую диету, голодать или принимать мочегонные препараты без назначения врача. Это усугубит обезвоживание, усилит токсикоз кожи и приведет к обратному эффекту – еще большему накоплению воды как защитной реакции.

В первую очередь нужно восстановить водный баланс. Пейте чистую негазированную воду – не менее 1,5-2 литров в день. Вода вымывает избыток натрия и запускает естественные механизмы детоксикации. Откажитесь от кофе, сладких газировок и алкоголя как минимум на 5-7 дней. Зеленый чай без сахара – допустим, но не в ущерб воде.

Исключите соль, копчености, консервы, фастфуд, полуфабрикаты. Добавьте продукты с естественным мочегонным эффектом: огурцы, кабачки, арбуз (если есть), сельдерей, петрушку, клюкву. Особенно полезны продукты, богатые калием – он нейтрализует натрий. Это бананы, авокадо, гречка, шпинат, курага. Готовьте на пару или варите – никакой жарки и соусов.

Затем нужно активировать лимфодренаж. «Лимфа – это своего рода «канализация» организма, и именно она выводит избыток жидкости и токсины. Утром и вечером делайте легкий массаж лица: подушечками пальцев от центра лба к вискам, от носа к ушам, от подбородка вдоль челюсти к мочкам ушей. Движения – плавные, без нажима. Можно использовать роллер из нефрита или аметиста, предварительно охладив его в холодильнике. Для усиления эффекта – контрастные умывания: чередуйте теплую и прохладную воду (3 раза), завершая холодной. Это укрепит сосуды и улучшит микроциркуляцию», – подчеркнула специалист.

Кроме того, в борьбе с отеками поможет здоровый сон. Именно во время глубокого сна (особенно с 23:00 до 3:00) активизируются процессы детоксикации и лимфооттока. Старайтесь ложиться до 23:00 и спать не менее 7-8 часов. Используйте либо дополнительную подушку, либо анатомическую – приподнятое положение головы предотвращает застой жидкости в лице ночью.

«И помните: отек после праздников – это не катастрофа, а сигнал. Он говорит: «Ты перегрузил систему. Пора вернуться к балансу». Не ругайте себя за праздники – просто мягко и бережно верните телу его естественный ритм. Ваша кожа обязательно откликнется благодарностью», – заключила Петунина.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

