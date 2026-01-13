Эксперт Пироговского Университета рассказал о защите зрелой кожи зимой

С возрастом кожа человека меняется, после 40-50 лет она начинает терять упругость и способность удерживать влагу. Замедляется процесс обновления, уменьшается жировая клетчатка. В зимнее время такой коже требуется особый уход. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог РГНКЦ Пироговского Университета Баира Лиджиева.

«В холодный период для кожи необходимо правильно подобрать уход для возрастной кожи из-за воздействия низкой температуры и ветра. В зимнее время, чтобы минимизировать влияние низких температур, необходимо соблюдать некоторые правила: за 20-30 минут до выхода на улицу наносить жирный крем; обращать внимание на состав средств, избегать таких компонентов, как спирт или ароматизаторы; использовать крема с натуральными маслами и витаминами для укрепления липидного барьера кожи», – отмечает специалист.

Уход должен быть комплексным и состоять из нескольких этапов: очищение, увлажнение, питание и защита. Для очищения кожи в зрелом возрасте нужно применять мягкие средства, которые не нарушают липидный барьер кожи. Это может быть молочко или гидрофильное масло. В состав увлажняющих средств должны обязательно входить гиалуроновая кислота для увлажнения и церамиды – для восстановления защитного барьера. Зрелая кожа нуждается и в дополнительном питании. Необходимы в составе питательных кремов масла, витамины А и Е.

«Косметика должна быть гипоаллергенной. Улучшить упругость и тонус помогает использование вечером сывороток. Рекомендуется использование эмолентов – это увлажняющие и смягчающие средства. В холодное время можно использовать средства на мазевой основе (более жирные)», – рассказала Лиджиева.

Кроме того, только наружного ухода недостаточно. Качество кожи напрямую зависит и от общего состояния организма. Необходимо соблюдать водный баланс, недостаток воды в организме способствует обезвоживанию кожи, морщины становятся глубже. В рацион необходимо включать продукты, богатые антиоксидантами, белками, омега 3 жирные кислоты, витамины группы В.

«Во время отопительного сезона – желательно использовать увлажнители воздуха, – добавляет эксперт. – Так же важно и в зимнее время года при нахождении на солнце пользоваться фотозащитными средствами».

Москва, Зоя Осколкова

