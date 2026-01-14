Как справиться с перееданием: советы от специалиста Пироговского Университета

Переедание может служить реальной угрозой здоровью человека, так как приводит к нарушению работы всего желудочно-кишечного тракта. Как помочь организму после обильной пищи, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

Из-за переедания желудок растягивается, что приводит к дискомфорту и нарушениям работы ЖКТ. Кроме того, избыточное количество пищи может вызывать процессы брожения и гниения в кишечнике, что ведет к образованию газов и вздутию живота.

«Если нет хронических заболеваний ЖКТ, которые требуют тщательного медицинского обследования и постоянной лекарственной терапии под наблюдением врача, то симптоматически существуют несколько приемов которые помогут справится с данным состоянием (вода с лимоном, травяные чаи с ромашкой и мятой, минеральная вода)», – рассказала к.б.н., доцент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского Университета Минздрава России Майя Цицуашвили.

Если же говорить о лекарственной терапии, то есть несколько групп препаратов, которые могут помочь облегчить симптомы, такие как антациды, которые инактивируют соляную кислоту в желудке и могут помочь с изжогой и рефлюксом. Для улучшения переваривания пищи, можно использовать ферменты (растительного либо животного происхождения); сорбенты, в том числе активированный уголь, помогают утилизировать ненужные вещества, которые попали в организм извне или образовались внутри него; пробиотики, которые восстанавливают микрофлору кишечника, содержат полезные бактерии, помогающие перевариванию пищи, особенно важны после приема жирной и тяжелой пищи.

«Важно понимать, что ферментные препараты требуют строгого соблюдения дозировки, назначенной врачом. Передозировка или длительное бесконтрольное применение может спровоцировать побочные эффекты. Самостоятельный прием без подтвержденного диагноза неэффективен и может замаскировать серьезные заболевания», – подчеркнула специалист.

Москва, Зоя Осколкова

