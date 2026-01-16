Всего пять дополнительных минут ходьбы в день помогают снизить риски преждевременной смерти

Всего 5 дополнительных минут ходьбы в день достаточно, чтобы получить пользу для здоровья и снизить риск преждевременной смерти.

Аналогичные преимущества достигаются и за счет сокращения времени, проводимого в сидячем положении.

Таковы результаты международного исследования, проведенного Норвежской школой спортивных наук в Осло и опубликованного в журнале The Lancet.

«Физическая пассивность является причиной 7-9% смертности в мире», – пишут исследователи. Однако призывы к увеличению физической активности до сих пор не принесли существенных результатов, отчасти из-за сложности достижения целевых показателей, установленных рекомендациями. По этой причине исследования в последнее время сосредоточились на изучении положительных эффектов, которые можно было бы достичь с помощью меньших, более реалистичных объемов физических упражнений.

В новом исследовании были проанализированы данные 135 000 взрослых, и была установлена ​​связь между физическими упражнениями, измеренными с помощью распространенных устройств (например, умных часов), и показателями здоровья. Исследование показало, что добавление всего 5 минут умеренной физической активности в день, например, ходьбы со средней скоростью 5 км/ч, может снизить смертность до 10%. Сокращение времени, проведенного в сидячем положении, на 30 минут в день снижает смертность на 7%. Еще более значительные преимущества достигаются за счет повышения планки: дополнительные 10 минут движения в день снижают смертность до 15%, а сокращение времени, проведенного в сидячем положении, на один час снижает смертность до 13%.

«Наши выводы могут служить ориентиром для программ и политики в области общественного здравоохранения, демонстрируя существенное влияние на здоровье небольших, достижимых улучшений в привычках», – заключают исследователи.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube