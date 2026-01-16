Как не вырастить сладкоежку: врач рассказал о том, почему нельзя запрещать конфеты

В Пироговском Университете Минздрава России назвали дневные нормы сладкого для детей, а также рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы не развить нездоровую любовь к конфетам и шоколадкам.

Среди рисков, которые грозят при чрезмерном употреблении сладкого, выделяют ухудшение здоровья зубов, нарушение пищевого поведения, развитие аллергии и кожных реакций, избыточный вес и нагрузка на поджелудочную железу, отметил ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета Заур Хатшуков.

По словам специалиста, давать ребенку конфеты нужно не каждый день, а два-три раза в неделю. Важно помнить, что эти цифры – абсолютный максимум для здорового ребенка, а не ежедневная норма:

● Дети 3-6 лет: одна конфета (или одна маленькая печенька) в день. Лучше после основного приема пищи, а не между ними. После сладкого желательно прополоскать рот водой.

● Дети 7-10 лет: одна-две небольших конфеты в день. Важно не превращать это в систему.

● Дети старше 10 лет: не более двух-трех конфет в день. Но здесь важнее уже не количество, а формирование у подростка осознанного выбора и понимания последствий.

«Это не касается детей до трех лет! Им промышленные конфеты не рекомендованы вообще. Источник сладкого вкуса – это фрукты, ягоды, иногда – домашнее варенье или пастила в минимальных количествах», – подчеркнул Хатшуков.

Не стоит награждать ребенка сладким, это формирует нездоровую эмоциональную связь. Жесткий запрет создает гиперценность и приводит к срывам, когда сладкое становится доступно (в гостях, у бабушки). Врач рекомендует предлагать «правильные» альтернативы: фрукты, сухофрукты (курага, чернослив), ягоды, орехи натуральный йогурт с фруктами или медом, домашняя выпечка с уменьшенным содержанием сахара.

Кроме того, эксперт советует читать состав и збегать конфет с обширным списком «Е», искусственных красителей и трансжиров. Иногда лучше качественный зефир, пастила или темный шоколад, чем яркая леденцовая карамель.

Не стоит забывать и о личном примере. Бесполезно рассказывать о вреде сладкого, если родители сами постоянно едят конфеты и пирожные.

