Перепады температуры – угроза для сердца: эксперт советует, как обезопасить себя

Перепады температуры опасны для сердечно-сосудистой системы. О том, как обезопасить себя в зимнее время, рассказала врач-терапевт РГНКЦ Пироговского Университета Минздрава России Яна Фомина.

Наибольший риск для сердца несут спазм сосудов и скачки давления. «При выходе из тепла на сильный холод сосуды резко суживаются, чтобы сохранить тепло, вызывая скачок артериального давления. При возврате в тепло – резко расширяются. Для сосудов это как постоянное дергание за резинку. Риск: гипертонические кризы, приступы стенокардии, повышенная вероятность инфарктов и инсультов», – отмечает специалист.

В группе риска – люди с заболеваниями сердца и сосудов: гипертония, ишемическая болезнь сердца, перенесенные инфаркты и инсульты, атеросклероз. Пациенты с хроническими болезнями дыхательных путей: бронхиальная астма, ХОБЛ, хронический бронхит. Люди с болезнями суставов и позвоночника: артриты, артрозы, остеохондроз. Пациенты с эндокринными нарушениями, особенно с сахарным диабетом. Пожилые люди и маленькие дети. Люди, чья работа связана с длительным пребыванием на улице.

Главное правило, которого следует придерживаться в одежде, – это принцип «капусты» (многослойности). «Не одна толстая кофта, а несколько слоев: термобелье (отводит влагу), флис или шерсть (сохраняет тепло), верхняя ветро- и влагозащитная мембранная одежда», – пояснила Фомина.

Кроме того, перед выходом на сильный мороз врач советует постоять 2-3 минуты в подъезде или тамбуре и дать сосудам возможность начать адаптироваться к перепаду.

