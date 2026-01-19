Трансплантация почки в России стала бесплатной по полису ОМС

Трансплантация почки проводится бесплатно по полису ОМС с 2026 года. Об этом сообщил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

Ученый отметил, что с этого года трансплантация почки включена в базовую программу госгарантий и таким образом вошла в ОМС. Это позволяет регионам, которые практикуют трансплантацию почки, выполнять операции без ограничений в количестве пересадок, рассказал Готье, передает РИА «Новости». До этого, по его словам, операции по трансплантации почки включались в госзадание, и их число было достаточно ограниченно.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемой бесплатно по полису ОМС, расширился на 15 позиций, в него в том числе вошло лечение ряда онкозаболеваний и болезней сердца.

Москва, Наталья Петрова

