Физическая активность и долголетие: комментарий профессора Пироговского Университета

Всем известно, что физическая активность является залогом здоровья и влияет на продолжительность жизни. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, как часто нужно заниматься физкультурой, чтобы не навредить своему организму.

В занятиях спортом в первую очередь важно помнить об умеренности. Регулярная физическая активность умеренной интенсивности является золотым стандартом для увеличения продолжительности здоровой жизни, отмечает доктор медицинских наук, заместитель директора по трансляционной медицине НКЦ РГНКЦ, руководитель отдела клинической геронтологии РГНКЦ, профессор кафедры болезней старения ИНОПР Пироговского Университета Минздрава России Ирина Стражеско.

Среди преимуществ умеренной физнагрузки врач выделяет: устойчивость и безопасность (может поддерживаться десятилетиями без высокого риска травм и перетренированности), системный оздоровительный эффект (достаточно для получения всех основных кардиометаболических и нейропротективных эффектов), доступность (не требует специальной подготовки или инфраструктуры).

«Для подавляющего большинства пациентов регулярная, умеренная, разнообразная физическая активность вне профессионального контекста является оптимальным путем к долголетию. Профессиональный спорт – это скорее особая модель для изучения пределов адаптации, а не руководство к действию для населения», – подчеркнула специалист.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и ведущих кардиологических обществ, в неделю человеку необходимо 150-300 минут аэробной активности средней интенсивности, 75-150 минут аэробной активности высокой интенсивности и силовые упражнения на основные группы мышц не менее двух раз в неделю.

Впрочем, здесь применим и принцип «Лучше хоть что-то, чем ничего»: даже 60 минут в неделю дают значимый положительный эффект по сравнению с гиподинамией.

Кроме того, не стоит забывать о регулярности и периодах для восстановления. Распределение нагрузки в течение недели эффективнее и безопаснее, чем «героическая» двухчасовая тренировка раз в неделю. 1-2 дня в неделю могут быть полностью отдыхом или днями активного восстановления (легкая ходьба, растяжка).

«Частоту и интенсивность необходимо адаптировать под возраст, исходную тренированность, сопутствующие заболевания и цели пациента. Консультация врача (особенно при наличии ССЗ) перед началом новых интенсивных программ обязательна», – заключила Стражеско.

