Уборка снега как фитнес: врач рассказал о пользе и рисках

Уборка снега может стать полноценной тренировкой. О том, как превратить это в фитнес и не навредить спине, рассказал кандидат медицинских наук, ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского Университета Минздрава России Алексей Шишкин.

«Уборка снега лопатой – это полноценная функциональная тренировка на свежем воздухе, сочетающая кардионагрузку и силовую работу. Она задействует основные группы мышц: ног (квадрицепсы, ягодицы), спины и корпуса (разгибатели спины, пресс, косые мышцы), а также плечевого пояса и рук», – пояснил специалист.

Положительные изменения включают укрепление сердечно-сосудистой системы, повышение мышечного тонуса и выносливости, значительный расход калорий (до 400-600 ккал в час), а также мощный антистресс-эффект от физического труда и свежего воздуха.

Но не стоит забывать и о мерах предосторожности, особенно для людей с хроническими заболеваниями. При проблемах с сердцем, давлением, спиной или суставами обязательна предварительная консультация с врачом. Перед началом сделайте короткую разминку, а также работайте в спокойном темпе, делая перерывы каждые 15-20 минут.

«Ключевое правило – техника: держите спину прямой, сгибайте ноги, а не поясницу; не поворачивайте корпус, нагруженный снегом – поворачивайтесь всем телом. Не нагружайте лопату слишком сильно», – добавил Шишкин.

Кроме того, чтобы избежать перегрева и переохлаждения, лучше надеть на себя несколько слоев одежды. «Таким образом, при грамотном подходе уборка снега становится не только хозяйственной необходимостью, но и ценной, доступной зимней активностью», – заключил врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube