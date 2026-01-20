Не только слабые сосуды: эксперт объяснил, почему нельзя игнорировать кровь из носа

Частые кровотечения из носа – повод проверить давление и сосуды. О том, на какие болезни могут указывать такие симптомы, рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины Пироговского Университета Вера Ларина.

«Носовые кровотечения возникают в результате как местных, так и общих причин, могут быть проявлением многих заболеваний и развиваться на фоне приема лекарственной терапии основного заболевания», – отмечает специалист.

Определенные анатомические особенности строения и кровоснабжения слизистой оболочки носа объясняют высокую вероятность кровоточивости. Наиболее уязвимой является передненижняя часть перегородки носа, где поверхностно расположена сеть мелких сосудов, что делает эту область ведущим источником кровотечения.

«В большинстве случаев носовое кровотечение появляется на фоне перенесенной травмы носа и его структур. Причиной кровотечения могут быть доброкачественные и злокачественные новообразования носа и его пазух, атрофический ринит, инфекционное поражение полости носа. Среди общих причин кровотечения рассматривается неконтролируемая гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов. Кровотечения возможны при болезнях органов кроветворения, при наследственных заболеваниях сосудов, при некоторых инфекционных заболеваниях (грипп, корь и др.). Высокая сухость слизистой оболочки полости носа, беспорядочное использование местных сосудосуживающих препаратов также могут спровоцировать кровотечение из носа», – рассказала Ларина.

Прием антитромботических лекарственных препаратов и антикоагулянтов, особенно при одновременном приеме, также может быть сопряжен с развитием носового кровотечения. В группу риска входят люди в возрасте 65 лет и старше, пациенты с мультиморбидностью (со множественными хроническими заболеваниями – с артериальной гипертонией, с фибрилляцией предсердий, с ишемической болезнью сердца).

В большинстве случаев носовое кровотечение не угрожает жизни человека и достаточно быстро купируется. Однако, в ряде случаев, носовое кровотечение носит обильный характер и может негативно влиять на организм, представляя опасность для жизни человек в виде резкого снижения уровня артериального давления, повышения частоты сердечных сокращений, выраженной слабости, потливости, вплоть до развития психических расстройств на фоне гипоксии головного мозга.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube