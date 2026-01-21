Листать ролики – старить мозг, учить языки – омолаживать: врач озвучил простое правило

Специалист Пироговского Университета рассказал, каких принципов следует придерживаться, чтобы сохранить здоровье и активность головного мозга, а что не следует делать, чтобы оставаться в ясном уме до глубокой старости.

«Одно из главных условий правильного функционирования мозга – качественное снабжение кислородом. Кислород переносится по организму с гемоглобином эритроцитов, то есть с кровью, а головной мозг питается из системы двух крупных артерий. Важнейшее условие – поддержание кровеносных сосудов в нормальном состоянии», – пояснил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт, автор книг Алексей Решетун.

Самым негативным образом на человеческий мозг влияет спиртное. Мягкие мозговые оболочки быстро поражаются при употреблении алкоголя, и за счет развития фиброза в них нарушается кровоснабжение отдельных участков коры головного мозга, что влияет на умственную деятельность и психологическую сферу.

Кроме того, по словам специалиста, головной мозг нуждается в постоянной «прокачке». «Если человек пассивно потребляет информацию (например, листает короткие видеоролики), ассоциативные связи между нейронами разрушаются или, по крайней мере, не образуются новые. Но если человек получает новую информацию, тренирует память, получает образование, учит языки, занимается логическими упражнениями, то образуются новые ассоциативные связи между нейронами, ресурсы головного мозга увеличиваются», – заключил эксперт.

