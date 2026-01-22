Мышцы тают с 35 лет: эксперт объяснил, что такое саркопения и как ее замедлить

Саркопения – грозное состояние, связанное со снижением мышечной силы у пожилых людей. О том, в каком возрасте начинает снижаться мышечная масса и как замедлить этот процесс, рассказала доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России Ольга Ткачева.

По данным РГНКЦ Пироговского университета, саркопения встречается у 10-27% людей старше 60 лет, а у лиц старше 80 лет распространенность саркопении достигает 50% в зависимости от критериев оценки. Как показало крупное исследование, проведенное в Швеции, пик физической формы, силы и выносливости у большинства людей приходится примерно на 35 лет. После этого начинается постепенное, а с возрастом – ускоряющееся снижение физических возможностей. При этом этот процесс наблюдается независимо от исходного уровня тренированности, хотя образ жизни существенно влияет на его скорость.

«Пик мышечной силы и функциональных возможностей действительно приходится на 30-35 лет. Начиная примерно с этого возраста, человек теряет в среднем 3-5% мышечной массы каждые 10 лет. Сначала это почти незаметно, но со временем снижение мышечной силы и выносливости может привести к развитию саркопении – одного из ключевых возраст-ассоциированных состояний», – отметила Ткачева.

В основе развития саркопении лежит целый комплекс биологических механизмов. С возрастом в мышцах накапливаются поврежденные митохондрии, нарушаются процессы аутофагии и регенерации, уменьшается число моторных единиц и преимущественно теряются быстро сокращающиеся мышечные волокна. Усиливается хроническое воспаление, меняется гормональный фон. Существенную роль играет и так называемая анаболическая резистентность – снижение способности мышечной ткани отвечать ростом и укреплением на поступление белка и физическую нагрузку.

Особое значение имеет снижение уровня физической активности. Скелетные мышцы – это активная эндокринная система, вырабатывающая миокины, влияющие на обмен веществ, состояние костной ткани, сердечно-сосудистой системы и даже когнитивные функции. «При гиподинамии уменьшается выработка миокинов, усиливается воспалительный фон. В результате формируется самоподдерживающийся процесс мышечного старения, который ускоряет развитие саркопении», – добавляет специалист.

Однако, даже если человек начинает активно двигаться во взрослом или пожилом возрасте, это приносит ощутимую пользу. В том же лонгитюдном шведском исследовании, у людей, которые начали регулярно заниматься физической активностью после 35 лет, физические показатели улучшались на 5-10%, а темпы возрастного снижения мышечной массы замедлялись.

Ключевыми мерами против саркопении сегодня считаются регулярные физические нагрузки, прежде всего силовые, адекватное потребление белка и коррекция дефицита витамина D, а также ранняя диагностика снижения мышечной силы и функциональных возможностей. Именно мышечная сила и скорость ходьбы, а не только объем мышечной массы, признаны наиболее значимыми маркерами риска неблагоприятных исходов.

«Саркопения не является неизбежным спутником старения. Это состояние во многом управляемое. Начинать заботиться о мышечном здоровье нужно еще в молодости, но даже в старших возрастных группах движение и правильное питание способны существенно улучшить качество жизни и сохранить независимость человека», – подчеркнула врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

