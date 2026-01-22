Как вода из-под крана может лишить зрения: врач предупредил об опасности акантамебного кератита

В Пироговском Университете Минздрава России предупредили пользователей контактных линз о том, что вода из-под крана может привести к тяжелым нарушениям и даже лишить зрения. Врач рассказал, каких правил стоит придерживаться, чтобы избежать негативных последствий.

Акантамебный кератит – это тяжелейшее паразитарное воспаление роговицы, вызываемое микроскопической амебой Acanthamoeba. Эти простейшие широко распространены в окружающей среде: они живут в водопроводной воде, бассейнах, озерах, почве, даже в системах кондиционирования. Акантамеба выживает в растворах, которые убивают бактерии, образуя цисты, способные годами сохраняться.

Попав в благоприятные условия (травмированная роговица под линзой), амеба начинает проникать вглубь роговой оболочки, буквально «поедая» ее клетки, поясняет ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

При этом заболевание плохо поддается терапии, часто требует месяцев агрессивного применения токсичных для глаз капель, пересадки роговицы и нередко приводит к значительному, необратимому снижению зрения или даже слепоте.

Чтобы сделать ношение линз безопасным, нужно соблюдать несколько правил:

Мойте руки с мылом и вытирайте их насухо безворсовым полотенцем перед любым контактом с линзами. Используйте только свежий, стерильный многофункциональный раствор для очистки и хранения. Никакой воды! Меняйте контейнер для линз не реже 1 раза в месяц. Это рассадник бактерий и амеб.

Кроме того, специалист рекомендует регулярно (минимум раз в год) проходить осмотр у офтальмолога, даже если вас ничего не беспокоит.

Москва, Зоя Осколкова

