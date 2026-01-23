Врач назвал главные способы защиты от влияния солнечных вспышек

В последние годы усилия ученых направлены на изучение влияния на здоровье людей климатических факторов, включая повышенный электромагнитный фон и колебания солнечной активности. О том, как вспышки на солнце могут сказаться на самочувствии и как уменьшить негативные эффекты, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

Ряд исследований показал влияние изменения солнечной активности на функциональное состояние организма человека, особенно в условиях его нарушенной адаптации к внешним факторам, что проявляется реагированием коры надпочечников и повышенной активностью вегетативной нервной системы. Максимально вовлекаются в патологический процесс сердечно-сосудистая система (особенно при наличии гипертонической болезни сердца, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий) и система гемостаза (свертываемости крови), однако точные механизмы нарушений функционирования этих систем изучены недостаточно и требуют дальнейшего уточнения.

«У пациентов, имеющих перечисленные хронические заболевания возможно изменение самочувствия в неблагоприятные дни (в виде небольшого повышения уровня артериального давления, частоты сердечных сокращений, повышенной сонливости или бессонницы, головной боли и др.), а наличие факторов риска заболеваний (такие как курение, малоподвижный образ жизни, дислипидемия, ожирение), сахарного диабета и других хронических заболеваний может усугубить воздействие внешних факторов и ухудшить показатели здоровья», – отмечает доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина.

В таких ситуациях необходимо продолжить прием рекомендованных врачом лекарственных препаратов и следовать всем немедикаментозным рекомендациям, так как только комплексный подход может способствовать лучшей защите организма от негативных воздействий.

Улучшить состояние в такие дни также помогут полный отказ от вредных привычек (при их наличии), полноценный сон (длительностью 7-9 часов), правильный распорядок дня, здоровое питание и прогулки на свежем воздухе. Каждый человек может выбрать удобный и комфортный для него вид деятельности в такие дни.

«Не следует забывать и про такие профилактические мероприятия как диспансеризация, направленная на раннее выявление факторов риска заболеваний, а в случае подтвержденного диагноза хронического заболевания – регулярного диспансерного наблюдения у лечащего врача», – подчеркнула специалист.

Москва, Зоя Осколкова

