Минздрав РФ утвердил новый порядок оказания медпомощи беременным

В России утвержден новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология». Новшества направлены на повышение качества и безопасности оказания медуслуг беременным, роженицам и родильницам. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов.

По его словам, в новом порядке установлены сроки консультации беременных смежными специалистами, такими как терапевт, офтальмолог, стоматолог и др. Сроки и объем проведения консультирования соответствуют клиническим рекомендациям Российского общества акушеров-гинекологов «Нормальная беременность».

Изменения направлены на раннее выявление значимой для благоприятного течения беременности патологии, полноценного обследования и выработки при необходимости тактики лечения, передает «Интерфакс».

«Все консультации смежных специалистов распределены по триместрам беременности, с максимальным объемом обследования при постановке на учет по беременности», – рассказал Климов. Это, уверен он, позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику и прогнозировать возможные осложнения беременности и назначать профилактическую терапию.

С этого года беременные россиянки могут бесплатно сдать неинвазивный пренатальный тест, которые выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода. Этот текст включен в программу госгарантий бесплатной медицины на 2026 год. Пренатальный тест по ОМС разрешили сдавать беременным со средним или высоким риском рождения ребенка с хромосомными аномалиями.

Москва, Наталья Петрова

