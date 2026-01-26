«Подышать» 40 минут перед готовкой: врач раскрыл секрет, как сделать брокколи максимально полезной

Капуста брокколи содержит сульфорафан – «чистильщик» и защитник клеток. Он усиливает выработку собственных ферментов печени, которые обезвреживают потенциально вредные соединения. Как сделать брокколи максимально полезной, рассказала к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Ольга Тарасова.

Помимо сульфорафана брокколи богата клетчаткой, причем как нерастворимой (которая мягко стимулирует моторику кишечника и борется с запорами), так и растворимой. Последняя служит отличным пребиотиком – питательной средой для нашей полезной микрофлоры.

Комбинация антиоксидантов (витамины С, Е, бета-каротин), витамина К и того же сульфорафана способствует укреплению защитного барьера слизистой оболочки желудка. Это делает ее более устойчивой к агрессивным факторам, хотя, конечно, не отменяет лечения при уже существующей язве.

Также брокколи обладает противораковым потенциалом. «Это не сенсация, а научный факт, подтвержденный эпидемиологическими исследованиями. Регулярное употребление крестоцветных овощей, в частности брокколи, статистически связано со снижением риска развития рака толстой кишки, желудка и пищевода. Механизмы: защита ДНК клеток, противовоспалительное действие и стимуляция апоптоза (естественной гибели) поврежденных клеток», – отмечает специалист.

Сульфорафан образуется, когда мы режем, жуем или особенно правильно готовим брокколи. Неверный способ – это долгая варка в большом количестве воды. Сульфорафан и витамины просто уйдут в бульон.

Врач рекомендует готовить капусту на пару (5-7 минут до ярко-зеленого цвета и легкой хрусткости). Кроме того, можно быстро обжарить или запечь брокколи. «Секрет активации: дайте нарезанной брокколи «подышать» 30-40 минут перед готовкой. Это увеличивает образование сульфорафана», – заключила Тарасова.

