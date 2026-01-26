Не трогать лицо и увлажнять воздух: эксперт Пироговского Университета – о простой защите от болезней

В зимний сезон особенно актуальным становится вопрос, как защитить себя от болезней. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Олег Морунов перечислил простые привычки, которые помогут иммунитету противостоять вирусам.

Привычка №1: Не трогать лицо руками

«До 90% респираторных вирусов попадают в организм через слизистые глаз, носа и рта, куда мы заносим их грязными руками. Сознательно контролируйте себя. Не трогайте лицо в транспорте, на работе, в общественных местах. Это простое правило, но очень важное», – отметил специалист.

Привычка №2: Защита слизистых

Сухой воздух в отапливаемых помещениях пересушивает слизистые. Снижение секрета лишает нас главного защитного барьера. Вирусам легче проникнуть внутрь. Врач советует использовать увлажнитель воздуха для поддержания влажности в помещении на уровне 40-60%.

Привычка №3: Чаще проветривать помещения

В непроветриваемом помещении квартиры или офиса концентрация вирусных частиц может быть очень высокой. Устраивайте короткие (5-7 минут) сквозные проветривания каждые 2-3 часа. Это снижает концентрацию патогенов в воздухе на 80-90%.

Привычка №4: Соблюдение питьевого режима

Достаточное потребление жидкости поддерживает работу лимфатической системы и кровеносной системы. Пейте 1,5-2 литра жидкости в день (вода, компот, морс, травяной чай). Не дожидайтесь отчетливого чувства жажды.

Привычка №5: Сон в темноте и прохладе

Во время глубокого сна вырабатывается мелатонин – гормон, регулирующий циркадные ритмы и обладающий мощной иммуномодулирующей активностью. Также во сне идёт активное восстановление иммунной системы. 7-8 часов сна в абсолютной темноте и прохладе (18-22°C). За 1 час до сна – отказ от гаджетов.

Привычка №6: Добавлять в рацион «правильные» продукты

Не следует сидеть на диете, важна сбалансированность питания. Не стоит забывать про белковые продукты (нежирное мясо, птица, рыба, яйца, творог), именно из белка строятся иммуноглобулины – антитела. Кроме того, необходимо включить цинк и селен (тыквенные семечки, гречка, орехи), а также клетчатку и витамины (квашеная капуста, морковь, свекла, сезонные цитрусовые, лук, чеснок).

Привычка №7: Физическая активность

Умеренная физическая активность улучшает крово- и лимфоток, способствуя активному обмену веществ. Изматывающие тренировки, наоборот, подавляют иммунитет на несколько часов после нагрузки. Ежедневные 30-40 минут ходьбы в умеренном темпе на свежем воздухе, зарядка, йога. Главное – регулярность, а не интенсивность.

Привычка №8: Контроль стресса

Хронический стресс повышает уровень кортизола, который напрямую подавляет работу иммунной системы. Найдите свой метод сублимации: короткая прогулка, хобби, музыка и спорт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

