ВОЗ прогнозирует распространение вируса Нипах из-за слабой изученности

Распространение вируса Нипах в мире возможно из-за его недостаточной изученности. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Жазаревич.

«Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию», – цитирует Жазаревича РИА «Новости».

По его словам, необходимо повышать уровень информированности людей о факторах риска, к числу которых относится употребление сока финиковой пальмы.

Ранее в Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах, лекарства от которого не существует. В Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией, случаев завоза патогена в РФ не зарегистрировано.

Вирус Нипах распространяется летучими лисицами и мышами и обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. ВОЗ называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%.

